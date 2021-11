Honfleur Médiathèque Maurice Delange Calvados, Honfleur Spectacle – Lire : la Mytho conférence Médiathèque Maurice Delange Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Spectacle – Lire : la Mytho conférence Médiathèque Maurice Delange, 22 janvier 2022, Honfleur. Spectacle – Lire : la Mytho conférence

Médiathèque Maurice Delange, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

En soirée et à l’occasion de cet événement exceptionnel, nous avons convié deux conférenciers un peu particuliers qui disserteront avec beaucoup d’entrain sur les plaisirs de la lecture. Plaisirs littéraires à écouter et à partager pour les adultes et les enfants à partir de dix ans !

nombre limité de places disponibles

Spectacle Lire : la Mytho conférence Médiathèque Maurice Delange Place de la Porte de Rouen 14600 Honfleur Honfleur Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Médiathèque Maurice Delange Adresse Place de la Porte de Rouen 14600 Honfleur Ville Honfleur lieuville Médiathèque Maurice Delange Honfleur