Médiathèque Louis Miraillet, le samedi 18 septembre à 18:00

Lecture musicale inattendue, vivante, accessible où la voix est associée au violon.

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes. Nombre limité de places.

Lecture musicale par la compagnie La Belle Étoile. Médiathèque Louis Miraillet Place Charles de Gaulle – BELLEGARDE 01200 VALSERHONE Valserhône Bellegarde-sur-Valserine Ain

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00

