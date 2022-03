Spectacle l’Impromptu du Belvedere au Fort de Seclin fort de seclin, 24 avril 2022, Seclin.

fort de seclin, le dimanche 24 avril à 13:30

Spectacle Historico-ludique ! 2 séances: -Dimanche 24 avril, 13h30 et, 16h00, Fort de Seclin* (Sur réservation. entrée du site 6€ par personne. Gratuité pour les enfants de moins de 15 ans accompagnés.) “L’idée de départ est de donner les informations et les clés afin que le public puisse comprendre les différentes époques de fortifications réalisées en France. Jean-Louis Wacquiez, comédien et metteur en scène a pris le parti de réaliser un spectacle sous la forme d’une visite guidée étayée par des données historiques. Il s’est ingénié à faire intervenir directement Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban et le Général Raymond-Adolphe Séré-de Rivières, deux architectes militaires, qui ont vécu à deux siècles d’écart. Jouant notamment sur les anachronismes, le résultat est un face-à-face surréaliste et fait d’humour et de facéties. Tour à tour, chaque personnage se flatte de ses propres réussites et des échecs de l’autre.” Respect de la réglementation sanitaire en vigueur. *Pour vos visites dans les fortifications, il est parfois intéressant de prévoir des chaussures de marche et une petite laine… (Autre représentation samedi 23 avril à Montreuil sur mer)

0 à 6 euros, durée 1h15

Un spectacle historico ludique

fort de seclin Seclin Nord



2022-04-24T13:30:00 2022-04-24T14:45:00