Beaucoup de gens connaissent Vauban mais combien connaissent Séré-de-Rivières ? Ces deux grands bâtisseurs ont marqués leur temps et l’histoire….c’est ce que nous vous proposons de découvrir à travers ce spectacle de Théâtre. “je ne me laisserai pas traiter de clown par ce bachi-bouzouk, en garde !” Quand Vauban rencontre Séré de Rivières…deux grands bâtisseurs français confrontent leur point de vue à la faveur d’une visite d’un monument historique mené par un guide hors pair… Représentation à la citadelle de Montreuil sur mer, samedi 23 avril à 15h00, entrée gratuite (se présenter directement sur place). (deux autres représentations programmées dimanche 24 avril à 13h30 et à 16h00 au Fort de Seclin)

gratuit sans réservation, durée 1h15

Retrouvez Sebastien le Prestre de Vauban et le Général Séré de Rivières dans une confrontation amusante. Spectacle historico ludique sous forme de visite guidée samedi 23 avril 2022 à 15h00, Montreuil

