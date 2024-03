Spectacle : l’imaginarium Musée d’histoire de la vie quotidienne Petit-Caux, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Approchez, approchez, l’Imaginarium arrive dans votre ville ! Des objets anciens, des surprises du passé, des bizarreries d’antan s’ouvrent à vous. Plus qu’un musée, bien plus qu’une exposition, visitez l’ Imaginarium ! Vous êtes curieux ou au contraire sceptique ? L’ Imaginarium vous coupera le souffle ! Des bibelots extraordinaires, des vieilleries étranges vous attendent et vous feront voyager. La destination ? Vous seul en déciderez ! Un tableau de maître, une lanterne usée, un tapis déchiré… Tous ces objets sont d’une valeur inestimable, ils voient en vous ! Alors, prêt à naviguer entre rêve et réalité ?

Musée d'histoire de la vie quotidienne 3 rue de l'Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux Petit-Caux 76370 Saint-Martin-en-Campagne Seine-Maritime Normandie 02 35 86 31 61 http://www.mhvq.com http://www.facebook.com/MHVQmuseedHistoiredelaVieQuotidienne;http://www.twitter.com/MHVQ76 Votre quotidien au Musée … C'est ce que vous propose le Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne : La vie des français au XXème siècle, en s'appuyant sur les spécificités des habitants de son territoire, anciennement le pays du Talou. Les quatre grandes thématiques de la collection présentent les évolutions techniques et sociales qui ont bouleversé notre société au cours des 150 dernières années ! Le parcours de visite vous mènera à la Maison Mercier, manoir du XVIème siècle. Par la route : sur la D925, entre Dieppe (à 12 km) et Eu (à 20 km). Par la gare routière de Dieppe : Cars Denis ligne 68, arrêt Saint Martin en Campagne – Rond point.

