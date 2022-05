Spectacle Lili la fourmi, 1 juin 2022, .

Spectacle Lili la fourmi

2022-06-01 – 2022-06-01

Vous avez déjà vu une fourmi qui vit dans un tout petit arbre ?

Vous avez déjà vu une fourmi avec un doudou ?

Et bien, Lili la fourmi, elle met son doudou dans sa grande valise, sa grande valise sur son dos et elle quitte sa maison-arbre pour une grande aventure de l’autre côté de la grande forêt…

Un petit conte pour les tout-petits avec Bertille Tropin au chant et Marine Ginod au conte… raconté avec du papier déchiré.

Un petit conte autour du temps qui passe, des saisons qui s’enchaînent et la nature qui change, de la volonté du savoir même lorsqu’on est tout petit… aussi petit qu’une Lili petite fourmi… »

Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription.

16h30 : dédicace avec Benoît Charlat, auteur-illustrateur.

