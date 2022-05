Spectacle : l’île sans nom Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Spectacle paysage qui s'étend du jour à la nuit tombée (Par la Cie l'Instant Dissonant). Au moment de partir sur une île volcanique, un homme se fait diagnostiquer une lésion intime difficile à̀ nommer. Là-bas, sa blessure rencontre celle de l'île marquée par les violences des voyageurs passés. Il plonge alors dans les histoires des vivants et des fantômes de cette île millénaire pour chercher à̀ mieux habiter le monde. L'île sans nom est une traversée qui s'étend du jour à la nuit tombée. Le paysage passe de décor à acteur incarnant les différents personnages de l'île. En s'inspirant des spectacles historiques pour sites patrimoniaux, le spectacle est un son et lumière minimaliste qui fait jouer les animaux et les végétaux du paysage pour raconter une île lointaine. Sortie de résidence de création dans le cadre du réseau RADAR en partenariat avec le CNAREP Le Fourneau et la Région Bretagne. Comédien : Guillaume Lambert Comédienne et dramaturge : Zelda Bourquin Costumière et plasticienne : Lise Crétiaux Musicien et éclairagiste : Gauthier Ronsin Scénographe et créateur son : Olivier Brichet Projet initié dans le cadre de la résidence de création Ateliers des Ailleurs 5 financée par le Ministère de la Culture (DRAC de La Réunion), les Terres australes et antarctiques françaises et le FRAC de La Réunion. Avec le soutien de la DRAC Bretagne. Tout public – Gratuit – Durée : 3 heures

