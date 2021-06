Spectacle – L’Île perdue de mon enfance Ecole maternelle Jean Dolent, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h30 à 18h

Le samedi 11 septembre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Mabel Octobre vous propose de découvrir l’histoire de Vincent.

Enfant, Vincent passait ses vacances sur une petite île où l’on accédait par bateau. Trente ans plus tard, l’île a disparu, engloutie à jamais par les eaux. Pour comprendre ce qu’il s’est passé, Vincent enquête et s’entretient avec des spécialistes du climat et du réchauffement de la planète pour comprendre ce qui est arrivé à son île. Cette conférence-spectacle explique de façon ludique et avec clarté les causes et enjeux du dérèglement climatique.

À partir de 6 ans

Ecole maternelle Jean Dolent 11-15, rue Jean Dolent Paris 75014

6 : Saint-Jacques (275m) 6 : Glacière (365m)



Contact :École maternelle Jean Dolent 01 43 36 66 15

