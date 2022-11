Spectacle L’île

Spectacle L'île



2022-12-01 – 2022-12-01 HECTOR MANUEL | COLLECTIF BAJOUR

[THÉÂTRE / DÈS 14 ANS] Pour fuir la pression sociale et les injonctions du monde du travail, des personnages se retirent sur une île perdue au milieu des océans. Plantes vertes et rochers en deux dimensions dépeignent avec humour un ailleurs fantasmé… dont le calme est bientôt troublé : ces naufragés de leur propre existence voient resurgir des éclats de leur vie passée, et soudain, la violence explose. Absurde et délicieusement corrosif ! EN PARTENARIAT AVEC LE GRAND T, THÉÂTRE DE LOIRE-ATLANTIQUE dernière mise à jour : 2022-11-18 par

