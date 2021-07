Spectacle : Lignes ouvertes Luxeuil-les-Bains, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Luxeuil-les-Bains.

Spectacle : Lignes ouvertes 2021-07-24 – 2021-07-24 Jardin de l’abbaye 14 Rue Victor Genoux

Luxeuil-les-Bains 70300

10 10 EUR Forme d’exception sur mesure – Cirque funambule.

Par la Compagnie Basinga qui créera pour les Pluralies ce spectacle de clôture de la XXème édition dans le Jardin de l’Abbaye Saint – Colomban et après 4 jours d’installation.

Avec : Tatiana-Mosio Bongonga, Djeyla Roz ou Don Julio, Pascale Valenta, Adrien Amey ou Camille Secheppett ; Regard chorégraphique : Anna Rodriguez ; Costumes : Solenne Capmas ; Technique : Jan Naets, Gael Honegger, Simon Pourque, Maxime Leneyle ; Production : Mona-Lisa Marchand, Emilie Pécunia, Camille Foucher, Anaïs Longiéras.

Basinga est une compagnie rassemblée autour de l’art du Funambule.

Par la recherche, l’enseignement, le partage et la production de spectacles participatifs de haut vol, Basinga cherche à développer, étoffer, transmettre et communiquer cet art qui, mieux qu’aucun autre, évoque en quoi notre grandeur repose sur nos fragilités, et notre capacité à savoir les conjuguer.

« Avancer et franchir des obstacles, ce n’est pas enfouir ses peurs ou ses faiblesses. C’est au contraire les accepter, les prendre contre soi et progresser avec ». Nos prétendus équilibres ne sont que la somme de nos déséquilibres. Sans celles et ceux qui l’accompagnent, sécurisent son ascension, montent ses lignes, le mettent en musique, le regardent, le/la funambule n’a aucun pouvoir. Ce n’est pas une figure surhumaine qui marche sur un fil, mais une association de personnes qui rend possible cet événement.

Ancrée au sol et dans les airs, riche de son passé et de son histoire, la question que Basinga souhaite soulever est celle de l’importance du rôle de chacun.

Production : L’Oktopus.

La compagnie est soutenue pour l’ensemble de ses projets par la Fondation BNP Paribas

dernière mise à jour : 2021-05-07 par