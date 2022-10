Spectacle Light in the dark Le Comédia – Théâtre Libre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du mercredi 12 octobre 2022 au dimanche 08 janvier 2023

Tarifs : 26€ – 56€

Après une avant-première mondiale exclusive dans le cadre de la Japan Expo Paris en juillet 2022 devant plus de 15.000 jeunes spectateurs, les danseurs d’E.L Squad vont dévoiler LIGHTS in the DARK au Théâtre Libre à Paris à partir du 12 octobre 2022 et jusqu’au 8 janvier 2023, avant d’entreprendre une tournée en France et à l’étranger l’an prochain. LIGHTS in the DARK est un spectacle foncièrement original. Conçu au Japon avec une première version de 40 minutes (Play the Darkness) par la compagnie de danse hip hop E.L Squad, il a été adapté et enrichi pour un public international par Les 2 Belges productions. Play the Darkness est déjà venu en France en 2018 dans le cadre du Festival Golden Stage de La Villette (Paris). Créé en 2012, E.L. Squad est le projet phare de YOKOI, danseur et chorégraphe japonais, référence mondiale de la scène hip hop avec son groupe de danseurs Wrecking Crew Orchestra. Tournant avec un succès croissant dans le monde, la compagnie est une des pionnières de la fascinante technologie de l’électroluminescence – d’où le nom E.L. Squad – qu’elle a permis de populariser et de pérenniser. En évoluant dans une obscurité totale, couverts de fils électroluminescents, les danseurs créent des numéros fantasmagoriques sur des musiques rythmées aussi prenantes que variées. Ses vidéos ont attiré près de 60 millions de vues sur YouTube à ce jour. Le Comédia – Théâtre Libre 4 boulevard de Strasbourg 75010 Paris Contact : https://lightsinthedark-show.com/#section1 https://lightsinthedark-show.com/#section7

