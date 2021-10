Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre SPECTACLE “LIFE IS BEAUTIFUL” Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique EUR 7 12 La troupe du Drop’s Show revient avec son nouveau spectacle caritatif, samedi 13 novembre 2021 « Life is beautiful » au profit de 2 nouvelles assos pour l’enfance et le handicap : YAPOSSO en faveur des enfants du Togo et Les Blouses Roses du CHU de Nantes, qui améliore les séjours des enfants hospitalisés. Salle de la Papinière à Sucé-sur-Erdre, animations dès 20h30, spectacle à 21h. Vous aimez vous amuser et passer du bon temps, tout en faisant une bonne action ? La troupe du Drop’s Show revient avec son nouveau spectacle sabrinarondeau@yahoo.fr +33 6 87 16 53 60 La troupe du Drop’s Show revient avec son nouveau spectacle caritatif, samedi 13 novembre 2021 « Life is beautiful » au profit de 2 nouvelles assos pour l’enfance et le handicap : YAPOSSO en faveur des enfants du Togo et Les Blouses Roses du CHU de Nantes, qui améliore les séjours des enfants hospitalisés. Salle de la Papinière à Sucé-sur-Erdre, animations dès 20h30, spectacle à 21h. Vous aimez vous amuser et passer du bon temps, tout en faisant une bonne action ? dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre Autres Lieu Sucé-sur-Erdre Adresse la Papiniere Salle des Fêtes de la Papinière Ville Sucé-sur-Erdre