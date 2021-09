Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Spectacle : “Liesse(s)” – Les 1er et 2 octobre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

du vendredi 1 octobre au samedi 2 octobre

Dans Liesse(s), **Yaëlle Antoine** creuse son rapport fasciné à l’espace public et dissèque, avec intensité et précision, le hors-champ de la liesse et ses mouvements, tiraillés. Une centaine de parpaings, du papier froissé, déchiré, des chiures de nappes… Des femmes qui se croisent dans ce chaos, s’assoient puissantes sur les ruines fumantes de ces rituels détruits, rituels de transactions de leurs corps de femmes, rituels piétinés… Chacun des tableaux de Liesse(s) est composé du précédent, recyclant à l’infini, avec opiniâtreté, les mêmes éléments, mâchés, mouillés, soufflés pour questionner le carnaval. La narration en épis produit, par ricochets, une multitude d’images qui posent une écriture scénique carnavalesque, bruissante de détails, de corps et chorégraphique. Exutoire et jubilatoire. _En partenariat avec le Théâtre Sorano et l’Usine, centre national des arts de la rue et de l’espace public._ **Gratuit sur réservation** **Amphithéâtre romain de Purpan-Ancely – Toulouse** **création 2021** **> 10 ans** **1h30** [**compagnie-d-elles.fr**](http://www.compagnie-d-elles.fr/)

Par la Compagnie d'Elles
La Grainerie
61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T21:00:00;2021-10-02T19:30:00 2021-10-02T21:00:00

