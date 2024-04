SPECTACLE LIECHTENSTEIN, LA PLÉNIÈRE Bar associatif Les 3 Vallées Tréveray, vendredi 12 avril 2024.

Vendredi

Théâtre de rue, sortie de résidence Cie Deracinemoa.

Vous êtes riche et ne vous sentez plus en sécurité ? Ruth Mutschlechner et Jean-Marc Michel vous convient à leur nouvelle formation en plénière dédiée aux plus grandes fortunes nationales sur le sujet « Trucs et astuces pour s’en sortir quand on est riche dans un monde de pauvres. »

Une satire sociale où l’absurde nous guide et le clown nous anime, dans un théâtre où chacun a un rôle à jouer, et bien entendu un pedigree à défendre.

Gratuit. A partir de 10 ans. Proposé par Cie Azimuts/le CCOUAC et le bar Les 3 Vallées.Tout public

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Bar associatif Les 3 Vallées 14 Rue Général Leclerc

Tréveray 55130 Meuse Grand Est azimuts@cieazimuts.com

