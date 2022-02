Spectacle : “Libres !” – Samedi 12 mars L’Escale, 12 mars 2022, Tournefeuille.

L’Escale, le samedi 12 mars à 20:30

Quatre nymphes à paillettes embarquées dans un projet fou : offrir un plaisir communicatif et sans limite à un public de tous bords. Les complices de cette joyeuse bande reprennent en français des tubes anglophones des années 1960 à nos jours. Après onze ans, quatre albums et des centaines de représentations, elles explorent de nouveaux horizons avec ce spectacle. La liberté est représentée dans nos amitiés, nos amours, dans nos choix personnels et intimes. Et pourtant ! Qu’il est difficile de se connaître, d’avoir confiance, de trouver sa place, de savoir ce qu’on aime et qui on aime. Tout au long du spectacle, les Trash Croutes nous parlent, se confient, se chamaillent et surtout, s’écoutent. Les personnages se dévoilent tout en pudeur et sans faux semblants au gré de chansons émancipatrices qui prennent la forme de détournements de standards musicaux. L’humour et le second degré permettent d’aborder des sujets délicats tels que l’affirmation de soi, les relations humaines, le vivre-ensemble. Chorégraphies kitsch et costumes magiques. Contrebasse, ukulélé,guitare-synthé, glockenspiel, claquettes, voix puissantes ou ténues. Mise en scène dynamique et lumières découpent l’espace scénique. Le spectacle est né d’une proposition du Bijou, mythique salle de spectacle à Toulouse dédiée à la chanson française, dans le cadre de l’appel à projet jeune public de la Sacem (Salles Mômes). Nono La Diva : Noémie Maton La Rousssie : Julie Castel Jordy Kélèm : Clem Thomas Mme Morane : Aude Bouttard La Technicienne : Julie Maingonnat Mise en scène : Valérie Castel Jordy Adaptations, traductions, arrangements musicaux : Les Trash Croutes Chorégraphies : Les Trash Croutes Accompagnement vocal : Julie Castel Jordy Costumes et maquillages : Lilou Poujade Accessoires : Mélanie Bouychou Régie son : Brice Pellen Régie lumière : Julie Maingonnat Crédits photo ChaProduction [[http://klakson.fr/les-trash-croutes](http://klakson.fr/les-trash-croutes)](http://klakson.fr/les-trash-croutes) **INFOS TARIFS : PLEIN TARIF 15€ / TOURNEFEUILLE 13€ / *REDUIT 10€** *Tarif réduit : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Sur réservation

Par Les Trash Croutes

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



