Spectacle Libération Hatten, jeudi 25 juillet 2024.

Spectacle Libération Hatten Bas-Rhin

Spectacle en plein air, trilingue, surtitré en français et en allemand sur la libération de notre Alsace en 1944 et 1945. Participation d’engins militaires d’époque, effets spéciaux, pyrotechnie, décors grandioses, sur deux niveaux.

Le théâtre alsacien St-Nicolas de Haguenau revient cet été au Musée de l’Abri à Hatten pour présenter son spectacle « Libération ». Ce spectacle en plein air, trilingue, surtitré en français et en allemand, évoque la libération de notre Alsace en 1944 et 1945.

Vous y retrouverez la participation d'engins militaires d'époque, des effets spéciaux, de la pyrotechnie et des décors grandioses sur deux niveaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 21:45:00

fin : 2024-07-28

Rue de l’Abri

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est tasn67@hotmail.com

