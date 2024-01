Spectacle : LibEr. entre le tronc et l’écorce ! Figeac, samedi 27 janvier 2024.

Spectacle : LibEr. entre le tronc et l’écorce ! Figeac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

Ce spectacle, en avant première à Figeac, est un spectacle sur l’histoire du livre, ses métiers, et la réalité du milieu de l’édition, à la fois didactique et ludique.

liber li.bɛʁ masculin, (Botanique) Tissu végétal secondaire produit par le cambium des tiges et des racines, conducteur de la sève élaborée.

La liberté, le livre… C’est aussi la cellulose entre le tronc et l’écorce de l’arbre qui sert à la fabrication de la pâte à papier.

Synopsis :

Le public est invité par la comédienne à s’installer. Des témoignages audios se suivent et racontent des quotidiens, des émotions, des premiers contacts avec le livre… Nous sommes dans la réserve de la librairie de Lison.

« Je vois bien que pour certains, le livre fait référence à l’école et qu’il y a quelques angoisses qui remontent … Mais…C’est aussi le bruit délicat des pages qu’on tourne. C’est la bonne odeur du polycopié tout frais. C’est l’odeur d’un album jeunesse tout neuf ou encore celle d’un vieux livre à mamie. Un livre a une odeur qui évolue avec l’âge. Un peu comme nous… Il est vivant, il vieillit, il est organique… »

Entre anecdotes, chiffres, vulgarisation et petites histoires dans la grande Histoire, le livre sous toutes ses facettes nous est exposé. Comment est-il arrivé jusqu’à nous à travers les âges, comment arrive-t-il jusqu’à nous depuis l’usine, quel est notre rapport à l’objet aujourd’hui et que voulons-nous en faire demain.

Fanny Dynamo Comédienne – Danseuse

Fethi Tounsi, technicien, libraire

Amélie Roques, libraire

David Gauchard, Collaboration Artistique

spectacle proposé par Poo Prod

10 EUR.

la Chapelle, rue Sainte Famille

Figeac 46100 Lot Occitanie



Mise à jour le 2024-01-10 par OT Figeac