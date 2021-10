Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Spectacle : Liaisons numériques Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : Liaisons numériques Mourenx, 4 décembre 2021, Mourenx. Spectacle : Liaisons numériques 2021-12-04 – 2021-12-04 Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre de l’animation “Internet indiscret”

Par Rouge Virgule

Spiderman22 est en mode Flammes avec Blancheneige941. Ça chauffe ! Pour conserver ce mode, ils doivent s’échanger plusieurs Snaps par jour… Par une succession de scènes comme autant de pop-up s’ouvrant sur nos écrans, le public est invité à suivre les deux comédiennes au rythme endiablé du numérique, pour une plongée aussi drôle qu’édifiante dans l’univers des réseaux sociaux. Dans le cadre de l’animation “Internet indiscret”

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx