Spectacle L’hospital des mots

« Il faut tout replanter, à commencer par les mots, comme des arbres. Que, pour avoir du sens, chaque mot, chaque arbre, si modeste soit-il, doit être unique, irremplaçable. Écouté comme on écoute la mer, le vent, le feu, un oiseau, soigné comme un grand blessé » D.EDDE, romancière libanaise.

Mise en scène : Jean-Pierre ANGER sur des textes de D.SALLENAVE – J.Y.PICK – R. de VOS – J.C. GRUMBERG – G. FOISSY – MOLIERE – R. DUBILLARD – G. CHEVROLET.

