1000 clubs Foyer rural de Fayence Tourrettes, Fayence (83), le samedi 21 mai à 20:30

Au mille clubs du foyer rural, L’homme semence un texte de Violette Ailhaud, interprété par Julie Denisse et ùis en musique par François Heim tarifs plein 12€, adhérents 8€, Etudiants/RSA 6€ – Gratuit moins de 16 ans C’est le témoignage d’une institutrice qui raconte comment, suite à la déportation de tous les hommes de son village des Basses Alpes, après le soulèvement républicaint de 1851, femmes et enfants vont se retrouver seuls et vivre en autarcie. Violette est en âge de se marier, deux ans passent dans un isolement total entre femmes. Elles font le serment que si un homme venait (s’il e, restait), elles devraient le partager pour la vie de leur ventre… Dans une langue crue, libre et sensuelle, et en même temps extrèmement pudique et sensible, le texte soulève des questions politiques sur la république, l’engagement et la répression, mais parle avant out du désir, du plaisir, de l’amour et plus que tout de la liberté. *source : événement [Spectacle L’homme semence](https://agendatrad.org/e/35378) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

12 euros, 8 euros, 6 euros

avec François Heim et Julie Denisse

1000 clubs Foyer rural de Fayence Tourrettes, Rue Comtesse de Villeneuve, 83440 Fayence, France



2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T00:30:00