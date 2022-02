Spectacle l’Homme qui plantait des arbres Pomeys Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Spectacle l'Homme qui plantait des arbres La Neylière 828 route de La Neylière Pomeys

2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 16:15:00

Pomeys Rhône Pomeys EUR Roman-concert de Jean GIONO. Par l’ensemble Cappella Forensis. Clarinette, marimba et accordéon raisonneront au sein de la grande Chapelle.

Durée : 1h15. Réservation conseillée. accueil@neyliere.fr +33 4 78 48 40 33 http://www.neyliere.fr/fr/activites/ La Neylière 828 route de La Neylière Pomeys

