Spectacle “L’homme qui plantait des arbres” Musée du Terroir, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle “L’homme qui plantait des arbres”

Musée du Terroir, le samedi 14 mai à 18:00

**Pour la Nuit des Musées, samedi 14 mai, le Musée du Terroir propose le spectacle “L’Homme qui plantait des arbres”, d’après Jean Giono.** _Spectacle collaboratif, tout public à 18h._ _Gratuit, sur réservation._ Un berger vit seul dans un pays hostile. Il plante des arbres. Cent arbres tous les jours sans rien attendre en retour. Une fable écologique et humaniste de Jean Giono qui prouve que le don de soi et l’humilité est un formidable moyen d’accéder au bonheur. L’homme qui plantait des arbres résonne et nous rappelle que l’écologie et la solidarité doivent être les visions de notre futur. Cette création, avec la particularité d’un public actif, renforce la collaboration et le lien à l’autre. Elle nous rassemble, nous questionne, nous bouleverse… **La presse en parle** _Télérama TTT_ _La sève de la vie_ _Par sa simplicité et son humanisme, “L’Homme qui plantait des arbres” s’adresse à tous. C’est l’un des rares textes qui, par sa profondeur, devient intemporel. (…) L’histoire est celle d’un berger. Opiniâtre, il plante des arbres. Infatigable, il transforme un pays aride et désolant en un pays vert où l’espoir renaît._ Mise en scène STELLA SERFATY I Avec OMBLINE DE BENQUE marionnettiste et plasticienne & STELLA SERFATY comédienne I

Gratuit, sur réservation

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord



