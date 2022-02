Spectacle – L’homme qui plantait des arbres Larbey, 15 avril 2022, Larbey.

Spectacle – L’homme qui plantait des arbres Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-04-15 20:30:00 – 2022-04-15 20:45:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey

Au milieu d'un désert typique que l'on trouve sur les plateaux de Provence, un homme passe les dernières années de sa vie à planter des arbres. La solitude explique en partie cet acte quotidien, mais rapidement la mission qu'il s'est donnée dépasse sa vie personnelle. Au fil des ans, cet homme seul va rendre vie à une contrée aride et désolée, la transformant en une région fraîche et verdoyante.

« Quand je réfléchis qu’un homme seul a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable.»

Un spectacle écrit d’après l’œuvre de Jean Giono, une fable écologique bouleversante tout en ombres, lumières et musique. A partir de 7 ans.

Événement en partenariat avec la Biocoop L’éveil de Saint-Paul-lès-Dax.

+33 5 58 97 57 93

