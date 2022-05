[SPECTACLE] L’homme canon de Rémi Luchez La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

[SPECTACLE] L’homme canon de Rémi Luchez La Maison des métallos, 2 juillet 2022, Paris. Le dimanche 10 juillet 2022

de 16h00 à 17h00

Le samedi 09 juillet 2022

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 08 juillet 2022

de 20h00 à 21h00

Le jeudi 07 juillet 2022

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 06 juillet 2022

de 14h00 à 15h00

Le mardi 05 juillet 2022

de 20h00 à 21h00

Le dimanche 03 juillet 2022

de 19h00 à 20h00

Le samedi 02 juillet 2022

de 16h00 à 17h00

. payant tarif spectacle 10, 15 ou 20€ (c’est vous qui choisissez !)

L'homme canon prend des risques pour des défis absurdes et se prouver que, malgré tout, il tient toujours debout. Oubliez le boulet humain casqué et botté, éjecté par un canon. Rémi Luchez ne se propulsera pas à cent à l'heure et n'explosera pas en plein vol ! Ses défis sont d'une autre nature : empiler des briques sur son crâne, saboter minutieusement le socle sur lequel il tient debout… Il y a, comme toujours chez ce kamikaze, cet effort inouï et burlesque pour garder l'équilibre. Il peut compter sur le contrepoint solide de la chanteuse Lola Calvet qui sait donner du souffle à l'irrésistible assemblage. Parce que quand elle chante, lui plane… La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

