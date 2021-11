Spectacle : L’extraordinaire Noël du Professeur Pistule Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 4 décembre 2021, Annœullin.

Spectacle : L’extraordinaire Noël du Professeur Pistule

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le samedi 4 décembre à 10:00

Un spectacle très librement inspiré du conte de Noël de Charles Dickens. Pistule est un vieux savant avare égoïste et solitaire qui méprise son prochain, et notamment Robert son commis. Pistule déteste tout et particulièrement Noël. Il refuse donc l’invitation de son neveu et décide de rester seul chez lui. Mais les Esprits de Noël en ont décidé autrement !!! Par la Cie la Belle Histoire – Dès 5 ans – Durée 1h10 – Sur réservation La Municipalité propose lors de ce spectacle une collecte de jouets, peluches, jeux, en bon état et non emballés, au profit de l’association LUDOPITAL.

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T11:00:00