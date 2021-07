Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse SPECTACLE « L’EVASION SANS FIN » AU CASTELET Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SPECTACLE « L’EVASION SANS FIN » AU CASTELET Toulouse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Toulouse. SPECTACLE « L’EVASION SANS FIN » AU CASTELET 2021-07-18 – 2021-07-18 LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel

Toulouse Haute-Garonne La prison Saint-Michel a fermé ses portes en 2009. Mais deux prisonniers ont été oubliés et sont restés enfermés dans la cour d’honneur du Castelet. Venez les observer échafauder les plans les plus étranges pour s’échapper. Une création compagnie millimétrée. Imaginé par Albin Warette. La prison Saint-Michel a fermé ses portes en 2009. Mais deux prisonniers ont été oubliés et sont restés enfermés dans la cour d’honneur du Castelet. Venez les observer échafauder les plans les plus étranges pour s’échapper. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulouse Adresse LE CASTELET TOULOUSE 18 Grande-rue Saint Michel Ville Toulouse lieuville 43.58545#1.44759