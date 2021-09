Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach, Haut-Rhin Spectacle : l’Être recommandé Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach

Aspach-Michelbach Haut-Rhin Aspach-Michelbach Arti, artiste feutriste depuis des générations, s’est donné pour mission de coloriser tous les visages ternis par le gris de la morosité ambiante… Cependant, dans la rue comme dans la vie, Arti cherche sa place. Il cherche aussi la femme de sa vie. Pour cela il lui faut répondre à une petite annonce, chose peu aisée pour cet énergumène peu habitué aux tâches administratives. Car ce qui peut sembler simple comme une lettre à la poste va s’avérer une vraie aventure. Aventure dans laquelle il partage des échantillons de vie et pourquoi pas, celui qui pourra coller à la sienne. Un spectacle entre rire et émotions. Arti, artiste feutriste depuis des générations, s’est donné pour mission d’embellir, de coloriser tous les visages ternis par le gris de la morosité ambiante. +33 3 89 75 47 50 Arti, artiste feutriste depuis des générations, s’est donné pour mission de coloriser tous les visages ternis par le gris de la morosité ambiante… Cependant, dans la rue comme dans la vie, Arti cherche sa place. Il cherche aussi la femme de sa vie. Pour cela il lui faut répondre à une petite annonce, chose peu aisée pour cet énergumène peu habitué aux tâches administratives. Car ce qui peut sembler simple comme une lettre à la poste va s’avérer une vraie aventure. Aventure dans laquelle il partage des échantillons de vie et pourquoi pas, celui qui pourra coller à la sienne. Un spectacle entre rire et émotions. dernière mise à jour : 2021-09-19 par

+33 3 89 75 47 50