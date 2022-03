Spectacle “L’étrange Histoire de Monsieur Farfadoux” Sergines, 26 mars 2022, Sergines.

EUR 8 8 Scèn’Arts & Co, nouvelle association culturelle de Sergines, vous propose au foyer rural de Sergines un spectacle familial : L’étrange Histoire de Monsieur Farfadoux.

Gustave Farfadoux est un jeune homme renfermé, engoncé dans un quotidien morne et répétitif, à l’affût des mauvaises nouvelles déversées par sa télévision. Un événement, la visite de Voisine, perturbe sa vie jusque-là parfaitement agencée, et lui permet de réaliser à quel point il a perdu ses «mots doux». Il décide donc de partir à leur recherche et se met en quête de poésie. Ce voyage le conduit à la rencontre de trois personnages : l’Homme dans les arbres (qui n’est autre que le Baron Perché), l’Homme dans la mer et l’Homme dans les nuages. En lui montrant l’exemple, ces figures bienveillantes vont aider Farfadoux à ouvrir son imagination et à prendre confiance en lui. Grâce à eux et grâce à lui-même, il trouvera finalement le courage de sortir de sa bulle… et de dire à Voisine ce qu’il ressent pour elle.

scenartsetcompagnie89@gmail.com http://www.touktoukcie.com/

