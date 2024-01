Spectacle « L’étrange histoire de monsieur Farfadoux » Le Malesherbois, mercredi 21 février 2024.

Un conte musical poétique, décalé et tendre…

Gustave Farfadoux est un jeune homme renfermé, engoncé dans un quotidien morne et répétitif, à l’affût des mauvaises nouvelles déversées par sa télévision. Un événement, la visite de Voisine, perturbe sa vie jusque-là parfaitement agencée, et lui permet de réaliser à quel point il a perdu ses « mots doux ». Il décide donc de partir à leur recherche et se met en quête de poésie…

Ce voyage le conduit à la rencontre de trois personnages l’Homme dans les arbres (qui n’est autre que le Baron Perché), l’Homme dans la mer et l’Homme dans les nuages. En lui montrant l’exemple, ces figures bienveillantes vont aider Farfadoux à ouvrir son imagination et à prendre confiance en lui.

Un spectacle musical avec guitare acoustique, guitare basse, violoncelle, ukulélé et flûtes. .

70 Avenue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire reservations@a-mi.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00



