SPECTACLE L’ÉTOILE ET LE PISSENLIT Florange, samedi 13 avril 2024.

Samedi

Sur inscription A partir de 3 ans

Dans ce spectacle inspiré d’un conte amérindien, un petit garçon pas comme les autres, Jean de la Lune, va à l’école. Trop petit pour jouer avec les autres, il se réfugie dans un petit trou de la cour. Là, il va y passer toutes ses récréations, tout seul…

Ce n’est pas drôle… Heureusement, il y a Grand-mère Lune et la Fée. Celle-ci offre au petit garçon, une flûte magique, grâce à laquelle il va apprivoiser une petite étoile.

Mais un jour, malgré les avertissements de Grand-mère Lune, la petite étoile s’approche tout près de la terre et se fait attraper par la pie. Elle l’emmène dans son nid, tout là-haut dans le grand sapin à côté de la cour de l’école.

Grand-mère Lune, avec l’aide du vent et de la pluie, délivre l’étoile. Mais celle-ci tombe au sol, arrête de briller et ne bouge plus. Jean de la Lune va devoir s’en occuper…

A la fin du spectacle, les enfants seront invités à venir chercher une petite étoile (graine de pissenlit).

Spectacle proposé par Valérie Loescher.Enfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 15:30:00

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est mediatheque@mairie-florange.fr

