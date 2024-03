Spectacle : l’été des charognes Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : l’été des charognes Adaptation du premier roman de Simon Johannin Samedi 18 mai, 20h30 Ecomusée du Perche Durée 1h30.

Adaptation du premier roman de Simon Johannin

par la Compagnie à Trois Branches

L’été des charognes » c’est le retour à cette campagne qui fait partie denous. C’est le témoignage d’un passage de l’enfance à l’âge adulte. Cemoment charnière où l’individu fait le point sur l’inné et l’acquis, sur ce que lavie lui a proposé et ce qu’il désire voir advenir…

Ecomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 02 33 73 48 06 http://www.ecomuseeduperche.fr http://facebook.com/EcomuseeDuPerche [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 73 48 06 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ecomuseeduperche.fr »}] L’écomusée du Perche réunit deux sites d’exception : un musée d’art et traditions populaire du Perche et un ensemble monumental, le prieuré de Sainte-Gauburge. Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)

© la compagnie à trois branches