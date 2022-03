Spectacle “L’escroc divin” Lourdes, 10 mars 2022, Lourdes.

Spectacle “L’escroc divin” LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes

2022-03-10 – 2022-03-10 LOURDES Avenue Maréchal Foch

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes

“L’Escroc divin” de Didier Galas. Théâtre famille en partenariat avec le Parvis.

Renart, Scapin, Figaro… Ces personnages fameux de la littérature classique ont bercé nos imaginaires depuis notre plus tendre enfance. Ils sont aussi rusés que fourbes, joyeux que drôles et en deviennent même parfois sympathiques. Mais nous connaissons beaucoup moins Wakdjunkaga, haute figure de la tribu nord-américaine les Winnebago. Celui-ci adopte les mêmes traits de caractère que nos trois comparses. Rencontre avec un escroc divin pas comme les autres.

Figure ambivalente et emblématique, Wakdjunkaga fut créé par le dieu Créateur qui lui donna le pouvoir de créer à son tour. Ce héros fait tantôt office de démiurge, tantôt de pitre, de bouffon et se montre aussi avisé que inconséquent, aussi impulsif que calculateur. Par ses péripéties, il raconte cette société qui se fonde, avant tout, sur la relation à la nature. Une fable pittoresque située aux antipodes du politiquement correct. Un récit pour faire grandir, qui remet tout en question, jusqu’à l’équilibre de notre monde occidental, producteur de certitudes scientifiques, de bitume et de technologies. Une histoire burlesque et surprenante, qui livre aussi, en creux, le récit d’un génocide. La compagnie Les Hauts Parleurs, nous conte son histoire, en dessins, en musique et en paroles.

Tout public, dès 8 ans.

Durée 1h15

Tarifs :

– normal 12 €

– réduit 6 €

-moins de 26 ans 6 €

– abonné 8€

Billetterie via les coordonnées ci-dessous.

Pass sanitaire obligatoire.

Venez découvrir “L’escroc divin” au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 10 mars 2022 à partir de 20h30 !

accueil@parvis.net +33 5 62 90 08 55 https://www.parvis.net/spectacle-vivant/lescroc-divin

dernière mise à jour : 2022-01-05 par OT de Lourdes|CDT65