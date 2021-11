Spectacle : Les Zatipiks Mourenx, 8 novembre 2021, Mourenx.

Spectacle : Les Zatipiks MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

2021-11-08 20:30:00 – 2021-11-08 21:30:00 MJCL 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Les Zatipiks, ce sont des portraits d’enfants en chanson et chansigné (mêlant musique, théâtre et langue des signes). Par la compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard.

Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un garçon ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une ribambelle d’autres «Zatipiks »… Au travers de ces portraits singuliers se dessinent ceux d’Igor qui habille le monde de sa musique et de Juliette qui le recrée en faisant danser ses mains. Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des différences, une invitation à oser être pleinement soi.

+33 5 59 60 73 03

MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

