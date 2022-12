SPECTACLE : « LES VOYELLES CHANTENT, DANSENT ET METTENT LEURS BASKETS SUR SCÈNE ! » Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

SPECTACLE : « LES VOYELLES CHANTENT, DANSENT ET METTENT LEURS BASKETS SUR SCÈNE ! » Doué-en-Anjou, 4 mars 2023, Doué-en-Anjou . SPECTACLE : « LES VOYELLES CHANTENT, DANSENT ET METTENT LEURS BASKETS SUR SCÈNE ! » Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-03-04 – 2023-03-04 Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire Cette joyeuse équipe aborde avec humour ou mélancolie des reprises de chansons pour tous les âges et de toutes les époques, revisitant certains classiques et mettant à l’honneur la danse… pour le meilleur et pour le pire. Tour à tour sérieuses, fantaisistes, engagées ou sensuelles, les treize chanteuses s’amusent sur scène, et s’impliquent autant dans le chant que dans la danse ou la mise en scène. Et elles ont de l’autodérision et le souci du détail… Leur énergie communicative pourrait bien se propager dans le public, qui devrait avoir lui aussi une curieuse envie de se trémousser sur certains titres, ou de chanter en cœur avec les Voyelles les contagieuses chansons qu’elles ont choisies. Révisez vos pas de valse, de rock et de carioca, et entrez dans la danse ! Les Voyelles, ce sont treize femmes sur scène, chanteuses, mais aussi danseuses pour l’occasion ! Le groupe, mené avec énergie par son chef de chœur Emilie Misandeau, est également accompagné en concert par un batteur et un pianiste. +33 2 41 40 20 60 https://www.ot-saumur.fr/ Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Ville Doué-en-Anjou lieuville Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

SPECTACLE : « LES VOYELLES CHANTENT, DANSENT ET METTENT LEURS BASKETS SUR SCÈNE ! » Doué-en-Anjou 2023-03-04 was last modified: by SPECTACLE : « LES VOYELLES CHANTENT, DANSENT ET METTENT LEURS BASKETS SUR SCÈNE ! » Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 4 mars 2023 Doué-en-Anjou maine-et-loire Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire