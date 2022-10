Spectacle – Les vivants

2023-05-04 – 2023-05-04 13 EUR Sur réservation. Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll. Mousse et Léo s’aiment depuis toujours et pour toujours. Le 13 novembre 2015 ils doivent aller voir Patti Smith à l’Olympia mais le concert est annulé et c’est finalement les Eagles Death Metal qu’ils vont voir au Bataclan. C’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire qui parle du chemin sinueux à traverser après un traumatisme. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

