Spectacle « Les vieux enfants » par la compagnie Valkyrira – Artistes à la campagne Laissey Laissey Catégories d’évènement: Doubs

Laissey

Spectacle « Les vieux enfants » par la compagnie Valkyrira – Artistes à la campagne Laissey, 4 mars 2022, Laissey. Spectacle « Les vieux enfants » par la compagnie Valkyrira – Artistes à la campagne Laissey

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-04 23:00:00

Laissey Doubs Laissey 10 10 EUR «Comment vit-on le grand âge quand la vie touche à sa fin ? Dans ‘«fin de vie» il y a «vie»; voici le point de départ de ce cadavre exquis marionnettique.

Des intimités qui se racontent, s’entremêlent ou s’opposent. Le temps qui passe. Le train-train des uns, les grands jours des autres, les petits bonheurs, les profondes solitudes, les folies et l’amour … toujours l’amour.

Même si la mort rôde et en emmène certains, c’est la Vie qui nous anime jusqu’à la fin.» Réservation et détail de la programmation sur www.artistesalacampagne.fr ou au 07 82 81 96 34. artistesalacampagne@gmail.com +33 7 82 81 96 34 http://www.artistesalacampagne.fr/ «Comment vit-on le grand âge quand la vie touche à sa fin ? Dans ‘«fin de vie» il y a «vie»; voici le point de départ de ce cadavre exquis marionnettique.

Des intimités qui se racontent, s’entremêlent ou s’opposent. Le temps qui passe. Le train-train des uns, les grands jours des autres, les petits bonheurs, les profondes solitudes, les folies et l’amour … toujours l’amour.

Même si la mort rôde et en emmène certains, c’est la Vie qui nous anime jusqu’à la fin.» Réservation et détail de la programmation sur www.artistesalacampagne.fr ou au 07 82 81 96 34. Laissey

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Laissey Autres Lieu Laissey Adresse Ville Laissey lieuville Laissey Departement Doubs

Laissey Laissey Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laissey/

Spectacle « Les vieux enfants » par la compagnie Valkyrira – Artistes à la campagne Laissey 2022-03-04 was last modified: by Spectacle « Les vieux enfants » par la compagnie Valkyrira – Artistes à la campagne Laissey Laissey 4 mars 2022 Doubs Laissey

Laissey Doubs