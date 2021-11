Spectacle Les vieux enfants – Compagnie Valkyrira Louhans, 5 février 2022, Louhans.

Spectacle Les vieux enfants – Compagnie Valkyrira Salle polyvalente 12 Rue de la Mairie Louhans

2022-02-05 20:30:00 – 2022-02-05 21:30:00 Salle polyvalente 12 Rue de la Mairie

Louhans Saône-et-Loire

Qu’en est-il de la vie quand elle touche à sa fin ?

Dans « fin de vie » il y a « Vie ». Voici le point de départ de ce « cadavre exquis » de certains quotidiens de nos anciens.

Des intimités qui se suivent, s’entremêlent, se poussent et se rencontrent : le temps qui passe, le train-train des uns, les grands évènements des autres, les petits bonheurs, les grandes solitudes, les folies et l’amour… toujours l’amour.

Même si la mort rôde, omniprésente, et en emmène certains, c’est la Vie qui anime nos protagonistes jusqu’à la fin.

Dans un théâtre de marionnettes intimiste, tantôt drôle, tantôt grave, les deux manipulateurs tisseront les portraits d’Huguette, Gérard, Salvatore, Suzette et bien d’autres.

Distribution : Conception et jeu : Valérie Alcantara et Philippe Castellano / Oeil extérieur: Céline Chatelain / Musiques : Martin Garet et Benoît Byzard / Lumières : Nicolas Gauthier et Nar’B / Complices : Cécile Druet, Amandine Brenier et Maëlle Legall / Construction : Marc Nunninger / Chargé de production et diffusion : Philippe Barreteau.

Avec le soutien : DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Région Bourgogne-Franche-Comté/ Département du Doubs / Ville de Besançon / Colombier des arts (Plainoiseau) / Le Réservoir (St Marcel) / Salle Jean Genet (Couches) / L’Atelier (Cluses) / Mi-Scène (Poligny) / Le petit théâtre de la Bouloie (Besançon).

Les vieux enfants

Compagnie Valkyrira

Samedi 5 février 2022 à 20h30

Salle polyvalente

Théâtre et marionnettes / A partir de 8 ans

Tarifs : 6 € et gratuit – 12 ans / places en vente à l’Office de Tourisme

dernière mise à jour : 2021-11-23 par