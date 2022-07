Spectacle Les trois portes du Passage à Plassac Plassac, 15 juillet 2022, Plassac.

Spectacle Les trois portes du Passage à Plassac

Sur le parking de l’ancienne mairie Plassac Gironde OT Blaye

2022-07-15 21:45:00 – 2022-07-15

Plassac

Gironde

Plassac Gironde

EUR 0 0 Des contes paysagers… Cette création a pour cadre les marais Nord-Blayais, vastes espaces en bord d’estuaire de la Gironde qui recouvrent une grande diversité de lieux, d’occupants, d’intérêts, d’enjeux et d’histoires. Mêlant réel et imaginaire, anecdotes, légendes et représentations décalées, ces contes permettent de redécouvrir le territoire et les êtres qui le peuplent avec un autre regard. Ils sont imaginés à partir de collectages de paroles des divers « pratiquants » de ces marais par arpentage, rencontres mais aussi à l’occasion de résidences in situ. Ces paroles portent les souvenirs et expériences de chacun, mais aussi les représentations et les affects. En s’inspirant de la tradition orale des contes populaires et à partir de ce matériel collecté (témoignages, images, ressentis) qui disent le lieu et le vécu du lieu, trois trames de récit entremêlées font « contes paysagers ».

+33 6 64 50 98 68

