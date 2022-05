Spectacle > Les Triolettes

Spectacle > Les Triolettes, 19 août 2022, . Spectacle > Les Triolettes

2022-08-19 – 2022-08-19 Spectacle des Triolettes, danse folklorique. Déambulation dans les rues de la ville pendant le marché hebdomadaire. En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera dans la salle des fêtes, située rue des costils. Gratuit, de 10h30 à 12h. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville