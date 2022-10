Spectacle : Les Traditions de Noël, 17 décembre 2022, .

Spectacle : Les Traditions de Noël



2022-12-17 – 2022-12-17

Le 2 de Caro : Les traditions de Noël en chant et musique

Contes, légendes et traditions de Noël seront racontées et mis en reliefs par des chants traditionnels revisités et des intermèdes musicaux (accordéon, violon, guitare).

Contes, légendes et traditions de Noël seront racontées et mis en reliefs par des chants traditionnels revisités et des intermèdes musicaux.

dernière mise à jour : 2022-10-21 par