Béziers Béziers Béziers, Hérault SPECTACLE LES TOON’S Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

SPECTACLE LES TOON’S Béziers, 20 novembre 2021, Béziers. SPECTACLE LES TOON’S Béziers

2021-11-20 19:00:00 – 2021-11-20

Béziers Hérault Votre restaurant Warm’Up du Polygone vous propose le spectacle “Les Toon’s” du groupe Tendres Toon’s durant lequel ils vous feront danser et chanter!

Renseignements et réservations par téléphone. Votre restaurant Warm’Up du Polygone vous propose le spectacle “Les Toon’s” du groupe Tendres Toon’s durant lequel ils vous feront danser et chanter!

Renseignements et réservations par téléphone. +33 6 88 01 45 57 Votre restaurant Warm’Up du Polygone vous propose le spectacle “Les Toon’s” du groupe Tendres Toon’s durant lequel ils vous feront danser et chanter!

Renseignements et réservations par téléphone. Warm Up

Béziers

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers