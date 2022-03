Spectacle: “Les Swing Cocottes” Mées Mées Catégories d’évènement: Landes

MEES

Spectacle: “Les Swing Cocottes” Mées, 13 mars 2022, Mées. Spectacle: “Les Swing Cocottes” Mées

2022-03-13 – 2022-03-13

Mées Landes Mées EUR 12 12 Chansons, swing, danse, joie… Ce spectacle 100 % féminin vous emporte directement sur les routes du swing des années 40 à aujourd’hui! Chansons, swing, danse, joie… Ce spectacle 100 % féminin vous emporte directement sur les routes du swing des années 40 à aujourd’hui! +33 6 32 93 87 18 Chansons, swing, danse, joie… Ce spectacle 100 % féminin vous emporte directement sur les routes du swing des années 40 à aujourd’hui! DAX

Mées

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, MEES Autres Lieu Mées Adresse Ville Mées lieuville Mées Departement Landes

Mées Mées Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mees/

Spectacle: “Les Swing Cocottes” Mées 2022-03-13 was last modified: by Spectacle: “Les Swing Cocottes” Mées Mées 13 mars 2022 Landes Mées

Mées Landes