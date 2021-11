Spectacle «Les Swing Cockt’elles” Léon, 27 novembre 2021, Léon.

Spectacle «Les Swing Cockt’elles” Léon

2021-11-27 – 2021-11-27

Léon Landes Léon

Fondé en 2012 par Annabelle SODI-THIBAULT, le groupe Swing Cockt’Elles est un trio vocal féminin accompagné au piano, spécialisé dans la technique du close harmony (harmonie rapprochée), rendue célèbre par les trios féminins américains des années 1940. Les Swing Cockt’Elles se délectent à mélanger les genres : de la tradition des Andrew Sisters en passant par l’opéra, la chanson française,les standards de jazz, les musiques de film et la pop américaine, le trio vocal revisite tubes et standards de façon inattendue et provoque des rencontres musicales et artistiques insolites : Britney Spears flirte avec Rachmaninov, Villa- Lobos a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, Bénabar courtise Bizet…

Billetterie auprès du bureau d’information touristique de Léon (Tarif plein 14€ tarif réduit 11€, gratuit – de 12 ans). Informations au 05 58 48 63 36.

+33 5 58 48 63 36

Centre culturel Léon

Léon

