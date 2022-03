Spectacle – Les Souffleurs commandos poétiques Maison du livre,de l’image et du son – parvis et parking Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Maison du livre, de l'image et du son – parvis et parking

**Apparitions/Disparitions** Les Souffleurs proposent une métaphore poétique du flux informatif anonyme en chuchotant dans les oreilles des femmes et des hommes à l’aide de cannes creuses (les Rossignols) des secrets poétiques, philosophiques et littéraires. **Levées d’écritures vagabondes** Les Souffleurs proposent de dé-livrer [sortir des livres] l’écriture poétique, et de la brandir dans l’espace public. Ces ateliers participatifs sont une invitation à créer des ralentissements dans le cœur battant des villes, à remettre du sens derrière les mots affichés, à « boxer joyeusement les écritures vénéneuses d’incitation commerciale » ! **Tempête littéraire** Couplée à l’intervention Apparitions/Disparitions, la Tempête littéraire modifie la météorologie ambiante des lieux. Par surprise, un million cinq cent mille poèmes tombent du ciel. Chacun·ne peut partir à la cueillette de ce trésor délicat, se constituer un butin poétique, ou danser sous les étoiles. Venez suivre la déambulations des Souffleurs Commandos poétiques ! Ils vont vous chuchoter des secrets dans les oreilles, faire pleuvoir des poèmes, et surtout vous émerveiller. Maison du livre,de l’image et du son – parvis et parking 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T11:30:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T14:30:00;2022-04-02T16:30:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-02T18:15:00 2022-04-02T18:45:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T11:30:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T14:30:00;2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-03T18:15:00 2022-04-03T18:45:00

