Spectacle – Les Sœurs volantes et autres cancans forains Centre culturel Le Cap Plérin Plérin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Spectacle – Les Sœurs volantes et autres cancans forains Centre culturel Le Cap, 22 février 2023, Plérin Plérin. Spectacle – Les Sœurs volantes et autres cancans forains 6 Rue de la Croix Centre culturel Le Cap Plérin Cotes-d’Armor Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

2023-02-22 – 2023-02-22

Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin

Cotes-d’Armor Plérin Spectacle familial d’ombres et de musiques de la compagnie La 5e roue du carrosse.

La cinquième roue du carrosse part sur les routes invitant les curieux à la rejoindre sous le chapiteau des Sœurs volantes. Elles vous chanteront les cancans de ce cirque peu commun où se côtoient une femme-canon, des frères siamois, une cantatrice, une funambule, un coiffeur de caniche…

Entrée libre dans limite des places disponibles +33 2 96 79 86 00 https://www.ville-plerin.fr/loisirs/culture/centre-culturel-le-cap/ Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Plérin Cotes-d'Armor Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Ville Plérin Plérin lieuville Centre culturel Le Cap 6 Rue de la Croix Plérin Departement Cotes-d'Armor

Plérin Plérin Plérin Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plerin plerin/

Spectacle – Les Sœurs volantes et autres cancans forains Centre culturel Le Cap 2023-02-22 was last modified: by Spectacle – Les Sœurs volantes et autres cancans forains Centre culturel Le Cap Plérin 22 février 2023 6 Rue de la Croix Centre Culturel Le Cap Plérin Côtes d'Armor Centre culturel Le Cap Plérin Côtes-d’Armor Plérin, Côtes d'Armor

Plérin Plérin Cotes-d'Armor