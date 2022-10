Spectacle « les sept contes d’avant Noël » Saint-Martin-sur-Oust Saint-Martin-sur-Oust Catégories d’évènement: Morbihan

Morbihan Saint-Martin-sur-Oust Pour la première fois, venez admirer le parc du Château de Castellan dans son habit de Noël !

Vous découvrirez le spectacle « Les sept contes d’avant Noël » dans le Théâtre du Grenier, un voyage féérique dans l’univers des contes et dans ce que tout Noël représente : le rêve, la famille, l’enfance et le partage !

Installée auprès de la cheminée, Zoé écoute son grand-père lui lire son livre de contes. Mais le livre n’est pas un simple livre. Il est magique ! Et grâce à un Papy rempli d’imagination et retrouvant une deuxième jeunesse, Zoé va voyager dans la préparation de l’Avent, car chaque conte illustre les sept nuits précédant Noël ! Dates : Du 19 au 25 décembre 2022 inclus

Horaire : 18h

Spectacle tout public à partir de trois ans.

Lieu du spectacle : Château de Castellan, 56200 Saint-Martin-sur-Oust

Tarifs : Enfants, de 3 à 12 ans inclus : 6€ / Adultes : 10€ (Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans)

Nombre de places limité à 48 personnes.

Durée du spectacle : 1 heure

RESERVATION OBLIGATOIRE ! Par téléphone au 06 40 12 38 51 ou par mail contact@studiocaverodelattre.com ou via notre billetterie en ligne (ouverture de la billetterie le 15 novembre).

Possibilité de privatisations pour les groupes (nous contacter).

Le Théâtre du Grenier est partiellement chauffé. Merci de prévoir une tenue chaude pour votre confort. contact@studiocaverodelattre.com +33 6 40 12 38 51 https://www.castelartspectacle.com/ Saint-Martin-sur-Oust

