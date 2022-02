Spectacle “Les sardines grillées” Hôtel de ville Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Spectacle "Les sardines grillées"

Hôtel de ville, le vendredi 25 mars à 20:45

_Victoire, Solange, deux femmes qui n’étaient pas destinées à se rencontrer, se trouvent et se racontent. L’une, Victoire, est sans-domicile par vocation et installée sur un banc face à la demeure des Chaudeloque. L’autre, Solange, vient pour se faire embaucher comme « aide familiale »._ _Au fil de la pièce, les deux femmes sympathisent et se dévoilent avec le temps. Victoire a un passé et une grande gueule. Solange, en toute timidité, se construit une éducation jusqu’à devenir une femme nouvelle. D’histoires intimes en faux mensonges, ces deux femmes développant un vice-versa diamétralement opposé, nous entraînent dans une histoire surprenante._

10€/ sur réservation / pass vaccinal et masque obligatoire

Le théâtre alizé vous donne rendez-vous sur la scène de l’oscillothéâtre pour découvrir son spectacle “les sardines grillées”. Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde

2022-03-25T20:45:00 2022-03-25T22:05:00

