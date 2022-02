Spectacle : les récits du crépuscule Maison natale Jean-Francois Millet La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Maison natale Jean-Francois Millet, le samedi 14 mai à 20:00

2 comédiens et un musicien vous invitent pour un voyage dans les légendes du Cotentin. Venez découvrir avec eux des personnages fantômes qui content leurs histoires. Colportées, remaniées, enjolivées par la transmission orale depuis des siècles, ces légendes vous seront contées au crépuscule du soir…

Hameau Gruchy, Gréville-Hague, 50440 La Hague

