Spectacle : les R’bouteuses Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Spectacle : les R’bouteuses Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine, 4 juin 2022, Rouen. Spectacle : les R’bouteuses

Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine, le samedi 4 juin à 15:00

Deux filles de la campagne normande vous proposent de partager leurs connaissances des plantes médicinales.Capucine et Lisette se baladent avec leur jardin ambulant des senteurs et vous font découvrir les plantes qu’elles promènent dans leur brouette. Elles vous mettront au défi de reconnaître les odeurs et vous apprendront, telles de bonnes R’bouteuses, les bienfaits des remèdes de nos grands-mères. Spectacle déambulatoire dans le jardin du musée Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine 51 rue Lecat, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine Adresse 51 rue Lecat, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine Rouen Departement Seine-Maritime

Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Spectacle : les R’bouteuses Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine 2022-06-04 was last modified: by Spectacle : les R’bouteuses Jardin du musée Flaubert et d’histoire de la médecine Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine 4 juin 2022 Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la médecine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime