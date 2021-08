Uzès Uzès Gard, Uzès Spectacle – Les Quatre B majuscules Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès Gard Les quatre B Majuscules vous propose un spectacle hommage où le théâtre rencontre la chanson. Hommage à Barbara, J. Brel, G. Brassens et Bécaud. Une rencontre chaleureuse entre chanson, théâtre, anecdotes, sourires et partage. assolespolysons@gmail.com +33 6 10 31 39 15 https://assolespolysons.wixsite.com/les4bmajuscules dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d'évènement: Gard, Uzès
Lieu Uzès Adresse Promenade des Marronniers Jardin de l'Evêché Ville Uzès